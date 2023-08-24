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Британський король Чарльз відвідає Францію у вересні

Попередній візит скасували через протести проти пенсійної реформи президента Макрона.

Британський король Чарльз відвідає Францію у вересні
Фото: charles

Британський король Чарльз відвідає Францію 20-22 вересня, пише Reuters.

“Цей візит – честь для Франції, у той час, як наша країна також прийматиме чемпіонат світу з регбі. Це стане свідченням глибини історичних зв'язків, що об'єднують наші дві країни та два наші народи, і сприятиме вшануванню французької майстерності та ноу-хау”, – йдеться у заяві Єлисейського палацу.

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Чарльз планував триденний візит до Франції наприкінці березня, який став би його першим державним візитом з того часу, як він змінив свою покійну матір, королеву Єлизавету, на посаді британського монарха. 

Візит було скасовано після того, як соціальні заворушення з приводу нового пенсійного закону президента Еммануеля Макрона переросли в одне з найжорстокіших вуличних зіткнень у країні за останні роки. Натомість Чарльз відвідав Німеччину під час своєї першої закордонної поїздки як король.

Нагадаємо, Чарльз III офіційно став королем Великої Британії у травні. Він приніс присягу у вересні 2022.

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