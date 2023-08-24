​У повітряній коаліції вже 14 країн, їхня кількість збільшується практично щотижня, – Єрмак

У "повітряній коаліції" сьогодні 14 країн, і їхня кількість збільшується практично щотижня.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Сьогодні йдеться про формування нового повітряного флоту України. Я не військовий, цим займаються професіонали, але, наскільки мені відомо, є декілька видів літаків, які можна поєднати. Тому, безумовно, цей процес наразі відбувається. У повітряній коаліції сьогодні 14 країн, і їхня кількість збільшується практично щотижня. Я думаю, що ми будемо говорити зі всіма партнерами для того, щоб знайти оптимальну форму щодо повітряного флоту України, який матиме кілька видів літаків", – сказав він.

Голова ОП розповів, що обговорював питання надання літаків із військовими.

"Я говорив, наприклад, з генералом Сирським (командувачем Сухопутних військ ЗСУ Олександром Сирським, – ред.) і питав у нього, які відчуття у наших воїнів після новини, що нам надають уже конкретну кількість винищувачів F-16. І він мені повідомив про те, що всі дійсно дуже раді, і це справді додає мотивації нашим воїнам. Тому що дуже скоро, я впевнений, ми будемо панувати і в небі. Я думаю, що наші пілоти точно стануть «топганами» 21-го століття", – сказав Єрмак.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський закликав Британію очолити формування "повітряної коаліції" для України.

Як повідомлялося, Україна зможе отримати літаки від Нідерландів, коли українські пілоти пройдуть відповідне навчання.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що США готові підтримати підготовку на винищувачах F-16 для українських пілотів. Данія вже почала навчання першої групи українських пілотів.