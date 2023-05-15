Британія може зіграти велику роль у коаліції літаків для України, але постачати винищувачі не буде

Україна зробила вибір на користь F-16, які не використовуються британськими Королівськими повітряними силами.

Велика Британія готова зіграти велику роль у коаліції літаків для України в частині тренувань пілотів. Однак надсилати британські винищувачі до України не буде, пише The Guardian із посиланням на заяви британського премʼєра Ріші Судака та його речника, що пролунали після зустрічі із українським президентом.

Сунак зазначив, що коаліція – це непросто, і вона передбачає не лише постачання літаків, а й підготовку пілотів та супутню логістику, і Британія може зіграти в цьому велику роль.

"Ми будемо ключовою частиною країн, яка надає цю підтримку Володимиру (Зеленському – ред.) та Україні", – сказав він.

Він додав, що тренування для пілотів почнеться вже скоро.

"Одна річ, яку ми почнемо робити відносно скоро, це підготовка українських пілотів, і це те, про що ми сьогодні говорили, і ми готові реалізувати ці плани у відносно короткий термін", – повідомив Ріші Сунак.

Його речник зауважив, що Британія не має планів постачань літаків Україні, бо українці прийняли рішення навчати своїх пілотів на F-16 – винищувачах, які не використовуються Британськими королівськими повітряними силами.

Сьогодні, під час візиту українського президента до Лондона, уряд Британії оголосив, що тренування українських пілотів почнеться уже влітку.

Отримання американських винищувачів F-16 є одним із головних прохань України. Київ наголошує, що вони потрібні для одержання переваги над ворогом у повітрі. Винищувачі британського виробництва Лондон українцям не надсилатиме через складність цих літаків та довге навчання. 35 місяців – це найкоротша навчальна програма для нового пілота. Поточна програма підготовки швидкісних реактивних літаків Великобританії триває п’ять років.

Ще раніше британці пояснювали, що їхні повітряні сили не експлуатують F-16, на озброєнні перебувають Eurofighter Typhoon та F-35B Lightning. Тому власних винищувачів британці передати не зможуть, однак докладатимуть зусиль, аби Україна отримала їх від інших партнерів. За даними ЗМІ, члени оборонного комітету парламенту Британії запропонували надіслати винищувачі Typhoon країнам НАТО, які би натомість дали свої бойові літаки Україні.

Водночас прем'єр Ріші Сунак заявив, що Британія може зіграти велику роль у коаліції літаків для України, але постачати винищувачі не буде.