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Британія надасть Україні сотні далекобійних безпілотників з дальністю враження понад 200 кілометрів

Їх доставлять у найближчі місяці.

Британія надасть Україні сотні далекобійних безпілотників з дальністю враження понад 200 кілометрів
Фото: EPA/UPG

Велика Британія надасть Україні сотні нових ударних безпілотників великої дальності. Вони здатні вражати цілі на відстані понад 200 кілометрів, йдеться у заяві британського уряду, яку цитує The Guardian.

Премʼєр-міністр Ріші Сунак з нагоди візиту президента України оголосить і про надання сотень ракет протиповітряної оборони. 

"Все це буде доставлено протягом найближчих місяців, оскільки Україна готується посилити свій опір російському вторгненню, яке триває", – йдеться у повідомленні. 

Сунак перед зустріччю із Володимиром Зеленським зазначив, що зараз для України настає вирішальний момент у протистоянні російській агресії. 

"Ось чому Велика Британія продовжить підтримку України – від танків до тренувань, від боєприпасів до броньованої техніки", – сказав він. 

Сьогодні український президент здійснює другий за час повномасштабної війни візит до Лондона. Британія неодноразово першою серед союзників ухвалювала рішення про виділення Україні необхідного озброєння, зокрема сучасних танків Challenger та далекобійних ракет Storm Shadow. Ці ракети лише трохи поступаються дальністю легендарним американським ATACMS. 

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