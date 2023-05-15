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ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку. Це частковий успіх, оборона міста триває, – Сирський

Захисники воюють меншим ресурсом, ніж ворог, але їм вдається руйнувати ворожі плани. 

ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку. Це частковий успіх, оборона міста триває, – Сирський
Фото: Олександр Сирський Telegram

Просування захисників на Бахмутському напрямку – це перший успіх наступальних дій в ході проведення операції з оборони Бахмута. Однак це лише частковий успіх, операція з оборони міста триває.

Останні кілька днів показали, що ми можемо рухатись вперед та нищити ворога навіть у таких надскладних умовах. Про це командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський повідомив у Telegram.

"Ми воюємо меншим ресурсом, ніж ворог. Разом з тим, нам вдається руйнувати його плани. Все завдяки нашим бійцям, які б’ються з агресором, долаючи найвищу межу людських можливостей", – зазначив він.

Сирський додав, що всі необхідні для оборони рішення прийняті. 

"Всі можливі сценарії розвитку подій ми з командирами відпрацювали безпосередньо на місці бойових дій", – зазначив командувач. 

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр додала, що в Бахмуті і на околицях зараз все складно. 

"Всупереч всьому вдалось нашим військам декілька днів просуватись. Це все завдяки надможливостям і професійності наших військових. Росіяни не змінюють цілі. Підтягують до околиць Бахмута свої десантно-штурмові загони. Тривають важкі бої", – написала вона.

Перші новини про просування Сил оборони в Бахмуті зʼявилися 9 травня. Стало відомо, що 3-я окрема штурмова бригада ЗСУ під час наступальних дій у Бахмуті розгромила підрозділи 72-ої російської бригади. Фактично повністю знищені дві роти цієї бригади, розбита бригадна розвідка. 10 травня Сирський підтердив, що на Бахмутському напрямку на окремих ділянках фронту росіяни не змогли втримати натиск українських захисників та відступили на дистанцію до двох кілометрів. 

У наступні дні українські воїни за 12-13 травня просунулись у Бахмуті углиб територій ворога на відстань до 2 км. 14 травня Ганна Маляр повідомила, що Силам оборони вдалося захопити понад 10 позицій російських окупантів.

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