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Збройні сили Королівства Норвегія проведуть навчання для 3 200 українських військових

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам наголосив, що його країна підтримуватиме Україну скільки буде потрібно.

Збройні сили Королівства Норвегія проведуть навчання для 3 200 українських військових
Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили Королівства Норвегія протягом 2023 року планують провести тренування для приблизно для 3 200 українських військових.

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє у Facebook.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам разом із виконувачем обов’язків начальника МВС Мортенем Еггеном відвідали тренування українських воїнів на одному з полігонів.

"Сильне враження справляє зустріч із деякими з тих, хто незабаром піде воювати, щоб захищати свою батьківщину та свої цінності від російського вторгнення. Війна наближається, коли ми зустрічаємо воїнів з бойових дій, які тренуються тут і повертаються на війну. Це потужне нагадування про те, що свобода не приходить сама по собі. Ми підтримували Україну як матеріально, так і навчанням, і будемо підтримувати, скільки буде потрібно," – зазначив міністр оборони.

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Раніше повідомлялося, що інструктори Норвезької національної гвардії навчатимуть сто військовослужбовців Збройних Сил України військовій медицині, вогневій підготовці та командному лідерству.

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