Збройні сили Королівства Норвегія проведуть навчання для 3 200 українських військових

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам наголосив, що його країна підтримуватиме Україну скільки буде потрібно.

Збройні сили Королівства Норвегія протягом 2023 року планують провести тренування для приблизно для 3 200 українських військових.

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє у Facebook.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам разом із виконувачем обов’язків начальника МВС Мортенем Еггеном відвідали тренування українських воїнів на одному з полігонів.

"Сильне враження справляє зустріч із деякими з тих, хто незабаром піде воювати, щоб захищати свою батьківщину та свої цінності від російського вторгнення. Війна наближається, коли ми зустрічаємо воїнів з бойових дій, які тренуються тут і повертаються на війну. Це потужне нагадування про те, що свобода не приходить сама по собі. Ми підтримували Україну як матеріально, так і навчанням, і будемо підтримувати, скільки буде потрібно," – зазначив міністр оборони.

Раніше повідомлялося, що інструктори Норвезької національної гвардії навчатимуть сто військовослужбовців Збройних Сил України військовій медицині, вогневій підготовці та командному лідерству.