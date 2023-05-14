На Херсонщині ЗСУ знищили три російські безпілотники

Це два "Орлани" та один безпілотник типу "ZALA".

Українські військові знищили трих ворожих безпілотники в Херсонській області.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"14 травня 2023 року, на Херсонщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено три російських безпілотних літальних апаратів: два розвідувальні БпЛА «Орлан-10» та один безпілотник типу “ZALA”", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цієї ночі сили ППО збили 25 ворожих безпілотників різних типів, серед них - 18 дронів-камікадзе. Також ЗСУ знищили три крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55.