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На Херсонщині ЗСУ знищили три російські безпілотники

Це два "Орлани" та один безпілотник типу "ZALA".

Українські військові знищили трих ворожих безпілотники в Херсонській області.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"14 травня 2023 року, на Херсонщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено три російських безпілотних літальних апаратів: два  розвідувальні БпЛА «Орлан-10» та один безпілотник типу “ZALA”", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, цієї ночі сили ППО збили 25 ворожих безпілотників різних типів, серед них - 18 дронів-камікадзе. Також ЗСУ знищили три крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55.

 

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