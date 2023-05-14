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Росіяни завдали удару по Марганецькій громаді, двоє поранених

Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Росіяни завдали удару по Марганецькій громаді, двоє поранених
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Сергій Лисак

У неділю, 14 травня, російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Двох людей поранив ворог у Марганецькій громаді Нікопольського району. Туди пообіді рашисти поцілили з артилерії", - розповів він.

За його словами, 38-річні чоловік та жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості. У них - мінно-вибухові травми, контузії, осколкові ураження.

"Наслідки атаки нині уточнюються", - констатував Лисак.

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Нагадаємо, що 13 травня унаслідок ворожого обстрілу Нікополя до реанімації потрапив один із жителів.

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