Росіяни завдали удару по Марганецькій громаді, двоє поранених

Вони госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

У неділю, 14 травня, російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Двох людей поранив ворог у Марганецькій громаді Нікопольського району. Туди пообіді рашисти поцілили з артилерії", - розповів він.

За його словами, 38-річні чоловік та жінка госпіталізовані у стані середньої тяжкості. У них - мінно-вибухові травми, контузії, осколкові ураження.

"Наслідки атаки нині уточнюються", - констатував Лисак.

Нагадаємо, що 13 травня унаслідок ворожого обстрілу Нікополя до реанімації потрапив один із жителів.