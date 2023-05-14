Росія зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, − ВМС

Загалом там на бойовому чергуванні перебуває 11 кораблів окупантів.

Станом на полудень неділі в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 11 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр" зі загальним залпом до 18 ракет.

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

В Азовському морі розміщено два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет.

У Середземному морі на бойовому чергуванні перебуває до 5 ворожих кораблів, з них два − носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 20 ракет.

“За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 21 судно, з них 3 рухалось у напрямку протоки Босфор; до Чорного моря – 27 суден, з них 7 продовжили рух у напрямку протоки Босфор”, − йдеться у повідомленні.

У ВМС наголошують, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, раніше в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що у Чорному морі перебуває 10 кораблів російського флоту з чотирма ракетоносіями.

Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних удари, зокрема по містах Тернопіль та Миколаїв, внаслідок чого є поранені серед цивільних громадян, пошкоджено багатоповерховий будинок та інша цивільна інфраструктура.