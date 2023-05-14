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В Чорному морі зараз перебувають чотири російські кораблі з ракетами

Частину ракет ворог випустив під час нічної атаки.

В Чорному морі зараз перебувають чотири російські кораблі з ракетами
Фото: missilethreat.csis.org

В Чорному морі зараз перебуває 10 кораблів російського флоту, повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Судна продовжують маневри між мисом Тарханкут і Новоросійськом. 

Напоготові 4 ракетоносії, один з яких підводний, максимальне спорядження − до 25 “Калібрів”. 

Частину ракет ворог випустив під час нічної ракетної атаки.

“Отже, рівень ракетної загрози залишається високим. Не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу, будьте зосереджені і відповідальні”, − закликали військові.

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Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних удари, зокрема по містах Тернопіль та Миколаїв, внаслідок чого є поранені серед цивільних громадян, пошкоджено багатоповерховий будинок та інша цивільна інфраструктура.

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