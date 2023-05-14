За суботу росіяни вбили шістьох мешканців Донецької області (оновлено)

За суботу, 13 травня росіяни вбили 7 жителів Донецької області, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

5 людей загинуло в Авдіївці та 2 − у Костянтинівці.

Ще 16 людей в області дістали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Оновлено 09:39. Кириленко утчонив, що напередодні унаслідок масованого удару по Костянтинівці загинули 2 людини, поранено 10. Пошкоджено 8 приватних будинків, 7 багатоповерхівок, 2 промислових об'єкти, 5 інфраструктурних об'єктів. Також ворог обстріляв Дружківку касетними боєприпасами − поранено 2 людини, пошкоджено 2 будинки.

На Волноваському напрямку у Богоявленці Вугледарської громади поранено 2 людини. Під обстрілами Пречистівка, Максимівка та Вугледар.

На Донецькому напрямку 4 людини загинули в Авдіївці. Курахівська громада зазнала 6 обстрілів: у Кураховому пошкоджено 3 багатоповерхівки, в Острівському − 4 приватні будинки, у Вовченці − 1 будинок.

На Горлівському напрямку у Торецькій громаді поранено 2 людини, пошкоджено 30 будинків, 4 інфраструктурні об'єкти та адмінбудівлю. У Часовоярській ТГ зруйновано 1 будинок, ще 3 пошкоджено. У Соледарській ТГ пошкоджено 5 будинків у Васюківці.

На Лисичанському напрямку зруйновано 2 будинки у Званівці.

Нагадаємо, вчора унаслідок ворожого обстрілу Костянтинівки Донецької області загинули двоє людей, ще десять отримали поранення.