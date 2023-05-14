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Росіяни завдають ударів по Харківщині

Інформація уточнюється.

Росіяни завдають ударів по Харківщині
Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова

Окупанти завдають ударів по Харкову і області: у бік Харківщини запущені ракети С-300. 

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях", – наголосив він. 

 Водночас Збройні сили повідомляють про запуск ракет С-300 у бік Харківської області. 

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Нагадаємо, у суботу 13 травня після 22:00 у Києві та більшості центральних і західних областей України була оголошена повітряна тривога, під час якої у Тернополі пролунали вибухи. Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш закликав людей перебувати в укриттях. Наразі відомо про влучання у промисловій зоні міста, поранені двоє людей. 

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