Головне за день. Субота, 13 травня

Наступальні дії ворога на Донбасі, бої за Бахмут, близько 40 бойових зіткнень, ворожі обстріли, Зеленський в Італії, фінал Євробачення-2023. Яким запам’ятається 444-й день повномасштабної війни.

О 22 годині по всій Україні оголосили повітряну тривогу в зв’язку з активністю ворожої авіації. Схоже, окупанти вирішили зіпсувати нам перегляд трансляції фіналу Євробачення-2023, який відбувається в ці хвилини в Ліверпулі. Нагадаємо, Велика Британія проводить пісенний конкурс замість України, представники якої перемогли минулого року. Цьогоріч Україну представляє гурт TVORCHI, і він теж має шанси на перемогу.

У Тернополі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш закликав людей перебувати в укриттях, не публікувати фото та відео і не коментувати напрямки можливих звуків вибуху.

“Зараз в місті та області працюють спеціалісти. Всю інформацію повідомимо згодом. Довіряйте лише офіційним джерелам”, – наголосив Труш.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу на цих ділянках фронту відбулось близько 40 бойових зіткнень, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Упродовж доби противник завдав ракетного удару ракетою С-300 по цивільній інфраструктурі міста Миколаєва, внаслідок чого є поранені серед цивільних громадян, пошкоджено багатоповерховий будинок та іншу цивільну інфраструктуру. Крім того, ворог завдав 66 авіаційних ударів та здійснив близько 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали і населені пункти.

Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів, а також 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 13 травня – в нашій новині.

Унаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу Костянтинівки Донецької області загинули двоє людей, ще десять отримали поранення.

За даними слідства, 13 травня окупаційні війська РФ вкотре обстріляли м. Костянтинівку. Внаслідок атаки окупантів на населений пункт загинуло двоє мешканців, у тому числі 15-річна дівчина.

Десять людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, серед них двоє підлітків 15 та 16 років. Пошкоджені та зруйновані багатоповерхові та приватні будинки, АЗС, аптека й магазини.

За попередніми даними, окупанти обстріляли місто з реактивної системи залпового вогню “Смерч”.

Російська армія атакувала місто Берислав Херсонської області двома керованими авіабомбами.

Пошкоджено будівлю об’єкту критичної інфраструктури. Через обстріл місто залишилося без електропостачання. Енергетики працюють над тим, аби щонайшвидше повернути світло в оселі містян.

Серед місцевих жителів постраждалих немає.

У межах офіційного візиту до Італії президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Італійської Республіки Серджо Маттареллою.

Глава Української держави висловив подяку за послідовну позицію Італії щодо підтримки України у відстоюванні суверенітету й територіальної цілісності.

"Ми надзвичайно вдячні Італії за важливу військову допомогу, яка дає Україні змогу протистояти російській агресії. Запорукою нашого успіху на полі бою є своєчасне отримання необхідної допомоги", – наголосив президент.

Лідери двох країн окремо обговорили зусилля України з метою відновлення миру на основі української формули миру.

У Римі президент України Володимир Зеленський зустрівся також із прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.

На аудієнції у Ватикані президента України Володимира Зеленського прийняв Папа Франциск.

“Дякую за цей візит”, – сказав Папа, вітаючи президента України, на що Володимир Зеленський відповів: “Це велика честь”.

Під час розмови йшлося про гуманітарну та політичну ситуацію в Україні, спричинену війною. Папа підкреслив невідкладність “жестів людяності” щодо найбезпорадніших, невинних жертв війни.

Папа Франциск і Президент України обмінялися подарунками, якими саме – в нашій новині.

У Брянській області РФ зазнали краху російські винищувач Су-34 і два вертольоти Мі-8. Також повідомляють про ймовірне знищення ще одного російського літака - Су-35.

Один вертоліт розбився в районі міста Клинці. Загинули дві людини. Вертоліт нібито впав через пожежу двигуна, проте на відео, що публікуються в соцмережах, чутно вибух.

Також росіяни у телеграм-каналах заявили, що у Брянській області впав ще один вертоліт. Другий борт нібито "приземлився" у місті Стародуб.

Винищувач Су-34, що також зазнав краху у Брянській області, впав недалеко від українського кордону. Обставини катастрофи з'ясовуються. Екіпаж Су-34, який розбився у Брянській області, не зміг катапультуватися. Пілот та штурман загинули.

Згодом російський Коммерсантъ повідомив, що літаки і вертольоти, які впали в Брянській області, летіли бомбардувати Чернігівську область.

За попередніми даними, всі вони входили в одну авіагрупу — винищувачі мали завдати ракетно-бомбового удару по цілях на території Чернігівської області України, а вертольоти - їх підстрахувати, щоб у тому числі підібрати екіпажі Су, якщо їх буде збито вогнем противника. На аеродром не повернулися всі чотири машини. Їхні екіпажі загинули. Як-то кажуть, "яка сумна новина"!

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!