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Зеленський провів зустріч із президентом Італії Маттареллою

Він висловив сподівання на подальшу всебічну підтримку з боку Італії.

Зеленський провів зустріч із президентом Італії Маттареллою
Фото: Офіс президента

У межах офіційного візиту до Італії президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Італійської Республіки Серджо Маттареллою.

Про це повідомляє Офіс президента.

Глава Української держави висловив подяку за послідовну позицію Італії щодо підтримки України у відстоюванні суверенітету й територіальної цілісності.

«На жаль, не маю часу, щоб потиснути руку кожному й кожній, обійняти, подякувати за ту підтримку, яку з першого дня повномасштабної агресії Італія надавала Україні, нашим людям, переміщеним особам, подякувати за таке тепле ставлення до українців», – сказав Зеленський.

Президент подякував за комплексну допомогу, яку наша країна отримує від Італії.

«Ми надзвичайно вдячні Італії за важливу військову допомогу, яка дає Україні змогу протистояти російській агресії. Запорукою нашого успіху на полі бою є своєчасне отримання необхідної допомоги», – наголосив президент.

Зеленський висловив сподівання на подальшу всебічну підтримку з боку Італії. Крім того, він відзначив необхідність подальшого посилення міжнародного тиску на країну-агресора, зокрема завдяки новим санкціям.

Лідери двох країн окремо обговорили зусилля України з метою відновлення миру на основі української формули миру.

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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Нагадаємо, що у суботу, 13 травня президент Володимир Зеленський прибув до Рима. Крім зустрічі з главою Італії Серджо Маттареллою президент зустрінеться з премʼєр-міністром Джорджею Мелоні, а також Папою Римським Франциском.

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