Андрій Мельник отримав агреман на посаду посла України в Бразилії

Раніше Мельник був послом у Німеччині та заступником голови МЗС.

Новим послом України в Бразилії буде відомий український дипломат Андрій Мельник.

Про це повідомила пресслужба уряду Бразилії.

“Уряд Бразилії із задоволенням повідомляє, що надав агреман пану Андрію Мельнику на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Бразилії”, - йдеться у повідомленні.

З 18 листопада 2022 року Кабінет міністрів України призначив Андрія Мельника заступником міністра закордонних справ України.

Перед тим, з 19 грудня 2014 до 9 липня 2022 року Мельник був послом України в Німеччині.

На цій посаді він критикував Німеччину за недостатню допомогу Україні у відбитті російської агресії.

Втім, і після звільнення з посади посла Мельник продовжив критикувати німецьких політиків за їх проросійську позицію.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про проміжні підсумки відкритого пошуку послів.

Він розповів, що на сьогодні вдалося знайти близько тридцяти "дуже сильних" кандидатів, вони вже проходять тести та отримують запрошення на співбесіди від HR-служби МЗС.