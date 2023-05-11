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СБУ повідомила про підозру колишнім нардепам Олегу Царьову, Дмитру Святошу та Ігорю Маркову

Депутати представляли Партію регіонів.

СБУ повідомила про підозру колишнім нардепам Олегу Царьову, Дмитру Святошу та Ігорю Маркову

Служба безпеки зібрала нові докази вини колишніх народних депутатів Олега Царьова, Дмитра Святаша та Ігоря Маркова, які сприяли Росії у веденні агресивної війни проти України. Наразі вони переховуються від правосуддя на території країни-агресора.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

На підставі нових доказів слідчі СБУ повідомили всім трьом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). За даними слідства, Олег Царьов співпрацював з керівництвом міноборони РФ після початку повномасштабного вторгнення.

Встановлено, що екснардеп “зливав” агресору інформацію про наслідки ворожих повітряних ударів по території України. Саме він передав окупантам детальні відомості про результати ракетного обстрілу Кременчуцького нафтопереробного заводу. Цю інформацію Царьов отримав від ще одного “регіонала” – Дмитра Святаша.

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Як встановили слідчі, після 24 лютого минулого року Святаш активно виступав на підтримку країни-агресора, за що кремль розглядав його як потенційного гауляйтера Харківщини.

Цей фігурант передавав загарбникам інформацію про озброєння, час та напрямки руху підрозділів Сил оборони по території регіону. Розвіддані зрадник отримував через свої “партійні” зв’язки на території Харківської області. Ще один підозрюваний – колишній нардеп-регіонал Ігор Марков – регулярно виправдовував збройну агресію рф проти нашої держави. Відео з його провокаційними виступами неодноразово показували в ефірах центральних російських телеканалів.

Слідчі СБУ додатково кваліфікували злочинні дії Маркова за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ст. 436 (пропаганда війни);
  • ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

За всіма новими викритими фактами тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.

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Нагадаємо, що раніше Служба безпеки вже повідомляла цим фігурантам про підозру у вчиненні інших злочинів проти державної безпеки України. У вересні минулого року колишнім нардепам-регіоналам Олегові Царьову та Володимирові Олійнику, а також так званій "міністерці закордонних справ "ДНР" Наталії Ніконоровій оголосили підозри в державній зраді. Також до реального строку ув’язнення за підготовку вибухів у Дніпропетровській області засуджений брат Олега Царьова. 

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