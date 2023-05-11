Сьогодні вранці 11 травня ворог завдав ракетного удару по Слов’янську.

Про це повідомляє міська адміністрація.

“На жаль, наше місто знов обстріляли. С-300. Влучання у приватний будинок. Поранена жінка”, – розповів начальник МВА Вадим Лях.

За оновленими даними від ДСНС, поранена жінка померла в лікарні.

Окрім того, постраждали дві багатоповерхівки на вул. Світлодарській, приватні будинки та автомобілі.

Нагадаємо, на Донеччині за минулу добу ворог вбив трьох мирних жителів. Ще двоє цивільних отримали поранення.