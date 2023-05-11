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Ворог завдав ракетного удару по Слов’янську (оновлено)

Поранену жінку врятувати не вдалось. 

Ворог завдав ракетного удару по Слов’янську (оновлено)
Фото: скріншот відео

Сьогодні вранці 11 травня ворог завдав ракетного удару по Слов’янську. 

Про це повідомляє міська адміністрація. 

“На жаль, наше місто знов обстріляли. С-300. Влучання у приватний будинок. Поранена жінка”, – розповів начальник МВА Вадим Лях.

За оновленими даними від ДСНС, поранена жінка померла в лікарні. 

Окрім того, постраждали дві багатоповерхівки на вул. Світлодарській, приватні будинки та автомобілі.

Нагадаємо, на Донеччині за минулу добу ворог вбив трьох мирних жителів. Ще двоє цивільних отримали поранення.

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