На Донеччині за добу ворог вбив трьох мирних жителів

На Донеччині за минулу добу ворог вбив трьох мирних жителів.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Напередодні росіяни обстріляли відносно віддалену від фронту Олександрівську громаду — поранили 2 людей, пошкодили будівлю колишнього сільгосппідприємства.

На Донецькому напрямку 5 разів під обстріли потрапляла Курахівська громада: Курахове, Гостре та Острівське. Інформація про постраждалих та пошкодження не надходила. Також обстрілів зазнали Мар'їнка та Георгіївка.

На Горлівському напрямку у Костянтинівці поранено 1 людину, пошкоджено кінотеатр, інфраструктурний об'єкт та приватний будинок. 7 будинків пошкоджено у Часовоярській громаді, ще 7 — у Торецькій.

На Лисичанському напрямку пошкоджено 8 будинків у Званівці, зафіксовано обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади.

Всього за добу росіяни вбили 3 жителів Донеччини, поранили ще 2.

Нагадаємо, наразі тривають важкі бої за Бахмут і Мар’їнку, ЗСУ за минулу добу відбили 39 ворожих атак на Донеччині. Ворог продовжує наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.