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На Донеччині за добу ворог вбив трьох мирних жителів

Ще двоє цивільних отримали поранення.

На Донеччині за добу ворог вбив трьох мирних жителів
Фото: Telegram/Павло Кириленко

На Донеччині за минулу добу ворог вбив трьох мирних жителів.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко

Напередодні росіяни обстріляли відносно віддалену від фронту Олександрівську громаду — поранили 2 людей, пошкодили будівлю колишнього сільгосппідприємства.

На Донецькому напрямку 5 разів під обстріли потрапляла Курахівська громада: Курахове, Гостре та Острівське. Інформація про постраждалих та пошкодження не надходила. Також обстрілів зазнали Мар'їнка та Георгіївка.

На Горлівському напрямку у Костянтинівці поранено 1 людину, пошкоджено кінотеатр, інфраструктурний об'єкт та приватний будинок. 7 будинків пошкоджено у Часовоярській громаді, ще 7 — у Торецькій.

На Лисичанському напрямку пошкоджено 8 будинків у Званівці, зафіксовано обстріли Торського і Зарічного Лиманської громади.

Всього за добу росіяни вбили 3 жителів Донеччини, поранили ще 2. 

Нагадаємо, наразі тривають важкі бої за Бахмут і Мар’їнку, ЗСУ за минулу добу відбили 39 ворожих атак на Донеччині. Ворог продовжує наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

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