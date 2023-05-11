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РФ не має такої зброї, яку б не могли уразити ЗСУ, – Данілов про збиття російської ракети системою Patriot

Для росіян збиття ракети "Кинджал" стало шоком.

РФ не має такої зброї, яку б не могли уразити ЗСУ, – Данілов про збиття російської ракети системою Patriot
ППО Patriot
Фото: Олексій Резніков twitter

Західні партнери України були "приємно вражені" тим, що українські військові за допомогою системи Patriot збили російську ракету "Кинджал", яка вважалася недосяжною для української ППО.

Про це сказав в ефірі телемарафону секретар РНБО Олексій Данілов.

"Для росіян це був такий собі шок, тому що вони вважали, що ракети "Кинджал" не є в зоні нашого ураження", – розповів Данілов.

За його словами, на прийомі в посольстві Великої Британії, де відбувалася зустріч з військовими аташе країн-партнерів України, "всі були приємно вражені" роботою наших фахівців ППО.

Данілов нагадав, що до передачі Україні Patriot було багато розмов, що це дуже складна техніка, і на її опанування потрібно багато часу. "Як з'ясувалося, наші військові дуже швидко навчаються. Всі були приємно здивовані, що у нас виходить", – зазначив він.

Секретар РНБО додав, що Росія не має такої зброї, "яку б ми, захищаючи нашу країну, не могли уразити".

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Нагадаємо, командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що ПС збили днями російську ракету "Кинджал" у небі Київщини. За його словами, для знищення ворожої повітряної цілі використали установку "Patriot".

5 травня портал Defence Express повідомив, що над Києвом могли збити гіперзвукову ракету Х-47 "Кинджал". Згодом речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат не підтвердив цю інформацію, зазначивши, що "була ймовірність застосування, але балістичних ракет не зафіксовано". Він закликав дочекатися даних офіційних висновків. 

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