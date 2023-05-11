РФ не має такої зброї, яку б не могли уразити ЗСУ, – Данілов про збиття російської ракети системою Patriot

Західні партнери України були "приємно вражені" тим, що українські військові за допомогою системи Patriot збили російську ракету "Кинджал", яка вважалася недосяжною для української ППО.

Про це сказав в ефірі телемарафону секретар РНБО Олексій Данілов.

"Для росіян це був такий собі шок, тому що вони вважали, що ракети "Кинджал" не є в зоні нашого ураження", – розповів Данілов.

За його словами, на прийомі в посольстві Великої Британії, де відбувалася зустріч з військовими аташе країн-партнерів України, "всі були приємно вражені" роботою наших фахівців ППО.

Данілов нагадав, що до передачі Україні Patriot було багато розмов, що це дуже складна техніка, і на її опанування потрібно багато часу. "Як з'ясувалося, наші військові дуже швидко навчаються. Всі були приємно здивовані, що у нас виходить", – зазначив він.

Секретар РНБО додав, що Росія не має такої зброї, "яку б ми, захищаючи нашу країну, не могли уразити".

Нагадаємо, командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив, що ПС збили днями російську ракету "Кинджал" у небі Київщини. За його словами, для знищення ворожої повітряної цілі використали установку "Patriot".

5 травня портал Defence Express повідомив, що над Києвом могли збити гіперзвукову ракету Х-47 "Кинджал". Згодом речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат не підтвердив цю інформацію, зазначивши, що "була ймовірність застосування, але балістичних ракет не зафіксовано". Він закликав дочекатися даних офіційних висновків.