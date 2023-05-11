Вербуванням по вʼязницях тепер займається Міноборони РФ. За квітень у найманці записались до 10 тис., – МО Британії

Від початку 2023 року російське міністерство оборони активізувало вербування злочинців на війну проти України. Ймовірно, лише за квітень 2023 до найманців записалися до 10 000 засуджених.

З літа 2022 вербуванням по вʼязницях займалася так звана ПВК "Вагнера". Але тепер вона, швидше за все, такої можливості не має, йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії в твіттері.

"Група, швидше за все, втратила доступ до російської пенітенціарної системи в лютому 2023, коли її публічний конфлікт із МО посилився", – вважають британські розвідники.

Вербування злочинців у тюрмах і колоніях є частиною зусиль Москви збільшити кількість армії, але не оголошувати мобілізації.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 May 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/xkY3Mg8VTA — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 11, 2023

Про конфлікт між російськими військовими гілками – групою "Вагнера", керованою Євгеном Пригожиним, та міністерством оборони під керівництвом Сергія Шойгу, повідомляли вже давно. Вони конкурують, і Шойгу, за даними розвідки, посилює конфлікт із ПВК "Вагнера". Він навмисно не згадує їхню участь у бойових діях.

У березні британська розвідка повідомила, що Пригожин, схоже, втратив можливість вербувати найманців у вʼязницях, тож тепер "вагнерівці" переключилися на набір по вищих навчальних закладах.

За російськими даними, протягом 2022 року Пригожину вдалось завербувати до ПВК близько 50 000 злочинців, але в бойовому стані за даними на січень 2023 лишилося не більше 10 000.