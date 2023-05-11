За два дні спецпризначенці ЦСО “А” Служби безпеки України з підрозділу “Білий вовк” знищили 14 цілей окупантів.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зокрема, ударними дронами ліквідували наступну техніку:
- 4 танки
- 2 БМП-3
- 4 ББМ
Крім того, були знищені 2 бліндажі, склад з боєприпасами та автомобільна техніка.
Нагадаємо, загалом за минулу добу ЗСУ знищили 690 російських окупантів, 15 ворожих ракет та шість дронів. Із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 196 310 військових.