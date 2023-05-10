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Росіяни обстріляли Нікопольщину, є руйнування

Внаслідок обстрілів люди не постраждали. 

Росіяни обстріляли Нікопольщину, є руйнування
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 10 травня, росіяни знову обстріляли Нікопольщину.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Російські окупанти завдали ударів по Дніпропетровській області з артилерії та  з безпілотника.

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“У Нікополі пошкоджене промислове підприємство, 2 будинки та стільки ж господарських споруд. Побитий газогін”, - повідомив Лисак. 

Він додав, що у Марганецькій громаді обстрілом понівечені приватний дім та авто.

Фото: Сергіій Лисак

Нагадаємо, у середу, 10 травня, російські окупанти здійснили обстріл одного із сіл у Каховському районі Херсонської області, загинула жінка, а також пошкоджено будинки.

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