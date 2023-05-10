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Жителів Токмака окупанти вивезли до Бердянська і поселили в жахливих побутових умовах

Росіяни заборонили на невизначений термін "евакуйованим" повертатися до рідного міста.

Жителів Токмака окупанти вивезли до Бердянська і поселили в жахливих побутових умовах
Фото: Telegram/НАЕК "Енергоатом"

Жителів міста Токмак Запорізької області, яких росіяни вивезли до Бердянська, поселили в жахливих побутових умовах.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Люди скаржаться, що окупанти розмістили їх в жахливих побутових умовах - у приміщеннях без вікон, освітлення, теплої води та меблів. 

Крім того, загарбники заборонили людям на невизначений термін повертатися до Токмака.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що майже 70 тисяч українців, які мешкають на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, росіяни хочуть "переселити" углиб регіону.

Також окупанти готуються "евакуювати" з міста-супутника Запорізької атомної електростанції, Енергодара, близько 3100 людей.

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