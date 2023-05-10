Під час цілодобової комендантської години у Херсоні затримали російських коригувальників

Під час цілодобової комендантської години, яку запроваджували у Херсоні з 5 по 8 травня, було затримано коригувальників артилерійського вогню та знайдено схрон зброї.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За словами посадовця, у межах проведення контрдиверсійних заходів було зареєстровано дев'ять кримінальних проваджень.

"Найголовніше – затримали двох корегувальників ворожого артилерійського вогню", – розповів Прокудін.

Він зазначив, що із незаконного обігу правоохоронці вилучили зброю і боєприпаси, заарештували двох осіб, які перебували у розшуку, й виявили прихильників так званого "русского міра". Глава ОВА додав, що вдалося перевірити близько 20 тисяч громадян, 355 транспортних засобів та 28 плавзасобів і перевірити 253 порушників комендантської години.

"На кладовищі виявлено схрон зброї, з незаконного обігу було вилучено автоматичну зброю, пістолети, гранати, тротилові шашки. Проведено чотири обшуки за кримінальними провадженнями, розпочатими щодо причетності громадян до колабораційної діяльності. У ході обшуків виявлено прапори РФ, георгіївські стрічки, зброю, документацію, списки осіб для отримання російських виплат, викрадену побутову техніку", – підсумував посадовець.

Нагадаємо, що суд визнав жителя Херсона винним у колабораційній діяльності. Зловмисника засудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна і позбавили права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 10 років.