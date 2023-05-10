Окупантам гаряче на Запорізькому напрямку, у трьох прифронтових окупованих селищах лунають вибухи, - Федоров

Сьогодні, 10 травня, окупантам гаряче на Запорізькому напрямку, у трьох прифронтових окупованих селищах лунають вибухи.

Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров.

“На Запорізькому напрямку окупантам гаряче. Місцеві мешканці повідомляють про звуки вибухів поблизу Василівки, Михайлівки та Токмаку. Чекаємо на подробиці від Генштабу”, - написав Федоров.

Нагадаємо, сьогодні голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер повідомив, що Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужнийне не зможе взяти участь у зустріч Військового комітету НАТО через ситуацію на фронті.