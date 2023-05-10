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LB.ua вітає Фонд компетентної допомоги “Повернись живим” із девʼятиріччям та закликає підтримати донатом

З дня заснування "Повернись живим" жодна копійка внесків не використовувалася для покриття адміністративних витрат Фонду. Кошти на потреби на кшталт оренди офісу збираються окремо. Підтримати команду ПЖ та зробити донат на адміністративні витрати можна сьогодні і протягом трьох наступних днів.

LB.ua вітає Фонд компетентної допомоги “Повернись живим” із девʼятиріччям та закликає підтримати донатом
Фото: Повернись живим

Редакція LB.ua вітає друзів з Фонду компетентної допомоги армії “Повернись живим” із девʼятиріччям. З 2014 року команда фонду працює над тим, щоб робити Сили оборони ефективнішими, зберегти життя захисників та системно протистояти ворогу.

З першого року російського вторгнення Фонд зібрав на потреби Сил оборони понад 6,6 млрд гривень та підготував понад 10 000 висококваліфікованих військових фахівців. Зокрема, за сім років війни на Сході команда зібрала 200 млн гривень, а за перші 50 днів повномасштабної війни – 3,2 млрд гривень. 

“Повернись живим” є першою українською благодійною організацією, яка отримала ліцензію на купівлю та імпорт товарів військового та подвійного призначення. Зокрема, фонду вдалося придбати і передати захисникам комплекс ударного безпілотника Bayraktar TB2, що складався з трьох БпЛА, наземної станції, керованих боєприпасів та іншого устаткування.

Фонд закуповує обладнання, яке допомагає рятувати життя військових, в тому числі тепловізійну оптику, квадрокоптери, автомобілі, системи спостереження та розвідки. 

“Від дня заснування «Повернись живим» жодна копійка внесків наших благодійників не використовувалася для покриття адміністративних витрат Фонду. На потреби на кшталт оренди офісу, завдяки небайдужим громадянам та бізнесам, ми збираємо кошти окремо. І це – один із засадничих принципів нашої роботи вже майже десятиліття”, – зазначили в фонді.

Команда “Повернись живим” і редакція LB.ua закликають допомогти фонду продовжувати адміністративну діяльність, зробивши будь-який зручний внесок: https://savelife.in.ua/bday-2023/

Зробити це можна сьогодні, у День народження “Повернись живим”, та протягом трьох наступних днів – до 13 травня. 

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