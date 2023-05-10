ЗСУ знищили роту окупантів на Таврійському напрямку та 8 ворожих танків

На Таврійському напрямку російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах наступу на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби ворог 18 разів атакував позиції Збройних сил України, але, отримавши відсіч, відійшов.

Про це повідомляє об’єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку.

Ворог обстрілює позиції ЗСУ та населені пункти, що межують із лінією зіткнення, з танків, систем залпового вогню та ствольної артилерії. Для коригування вогню артилерії противник використовує безпілотники.

Загалом на Таврійському напрямку протягом доби зафіксовано 434 обстріли.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 707 вогневих завдань. Мова йде як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по планових цілях, виявлених раніше. Втрати противника на Таврійському напрямку складають майже роту. Також знищено та пошкоджено вісім одиниць ворожої ОВТ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, загалом за минулу добу ЗСУ знищили 690 російських окупантів, 15 ворожих ракет та шість дронів. Із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 196 310 військових.