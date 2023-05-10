Залужний не зможе взяти участь у зустріч Військового комітету НАТО через ситуацію на фронті

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний не зможе приєднатися до зустрічі Військового комітету НАТО через складну оперативну ситуацію на фронті.

Про це, відкриваючи захід, повідомив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, передає Укрінформ.

Він також зазначив, що першим пунктом порядку денного є російська агресія проти України.

"Сьогоднішня дискусія від початку буде сфокусована на російській агресивній війні проти України. Росія вже 15 місяців перебуває у тому, що, як вони думали, буде триденною війною. Голіаф захитався, тому що Давід продемонстрував видатну стійкість і тактичну досконалість, за підтримки 50-ти держав по усьому світу", – зазначив адмірал.

Він також розповів, що отримав від Залужного листа, в якому він повідомив, що його участь навіть через відеоконференцію є неможливою. Бауер зазначив, що члени Військового комітету заслухають інформацію від військового представника України при НАТО генерал-майора Сергія Салкуцана.

Адмірал Бауер також наголосив, що Альянс входить в нову еру колективної оборони.

"Ми колективно обороняємо не лише фізичну безпеку мільярда наших людей та 31 держави, але також демократичні цінності, які ми всі шануємо. Той факт, що ми здатні до співробітництва, за настільки великої кількості збройних сил, настільки різних спроможностей та культур, є дійсно унікальним у світі", – сказав він.

Бауер привітав начальника оборони Фінляндії, який вперше бере участь у цій зустрічі як повноправний член Альянсу, та висловив сподівання, що невдовзі ці ж слова він зможе сказати керівнику оборони Швеції.

Військовий комітет НАТО є найвищим органом військового управління Альянсу, який визначає потреби оборони та розвитку збройних сил для забезпечення колективної оборони союзників, на виконання політичних рішень лідерів країн НАТО.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна отримала позитивні сигнали від деяких країн щодо підтримки вступу до НАТО.

У липні в Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Київ прагне стратегічних гарантій безпеки ще на етапі до вступу до Альянсу. Президент Зеленський наголошував, що Україна не готує альтернативу членству в НАТО і не розглядає гарантії безпеки як компроміс.

Президент упевнений, що Україна буде в Альянсі і вважає, що це і є гарантією безпеки. А пакет гарантій до вступу хочуть затвердити на саміті.