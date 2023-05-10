Данілов про парад у Москві: Парад боягузтва і страху. Він став найкоротшим із 1941 року
Данілов про парад у Москві: Парад боягузтва і страху. Він став найкоротшим із 1941 року
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
На передовій загинув співробітник Офісу президента Олексій Титаренко
На передовій загинув співробітник Офісу президента Олексій Титаренко
Україна 9 травня відзначатиме День Європи
Україна 9 травня відзначатиме День Європи
Пулітцерівську премію 2023 року отримали українські фотографи
Пулітцерівську премію 2023 року отримали українські фотографи
На березі Київського водосховища знайшли тіло російського пілота
На березі Київського водосховища знайшли тіло російського пілота
Велика ротація американських генералів. Хто прийде на заміну Міллі
Велика ротація американських генералів. Хто прийде на заміну Міллі
Реструктуризація зовнішнього державного боргу: необхідні параметри та наслідки
Реструктуризація зовнішнього державного боргу: необхідні параметри та наслідки
ГоловнаСвіт

Японія веде переговори щодо відкриття першого в Азії офісу звʼязків із НАТО

МЗС Японії повʼязує цю необхідність із тим, що російське вторгнення в Україну зробило світ менш стабільним. 

Японія веде переговори щодо відкриття першого в Азії офісу звʼязків із НАТО
японський міністр закордонних справ Йосімаса Хаясі
Фото: EPA/UPG

Японія веде переговори щодо відкриття офісу звʼязків з НАТО – першого такого роду в Азії. Про це в інтервʼю CNN розповів японський міністр закордонних справ Йосімаса Хаясі. 

"Ми вже ведемо перемовини, але поки що деталі не фіналізовані", – сказав він.

Міністр зазначив, що російське вторгнення в Україну робить світ менш стабільним. Він додав, що повномасштабна війна мала наслідки далеко за межами Європи, і через це Японія була змушена переглянути регіональну безпеку. 

"Причина, чому ми це обговорюємо, полягає в тому, що після агресії Росії проти України світ більш нестабільний. Те, що відбувається у Східній Європі, не обмежується питанням у Східній Європі, і це безпосередньо впливає на ситуацію тут, у Тихому океані. Ось чому співпраця між нами у Східній Азії та НАТО стає... дедалі важливішою", – заявив голова МЗС Японії. 

Відкриття офісу НАТО в Японії мало би величезні наслідки, оскільки війна в Україні та поглиблення розбіжностей в Азії привели до того, що такі країни, як Японія та Південна Корея, наблизилися до своїх західних партнерів і виступили єдиним фронтом проти ймовірних загроз у регіоні, як КНДР та Китай. 

У США вважають, що російське вторгнення в Україну спонукало Пекін задуматися над нападом на Тайвань. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies