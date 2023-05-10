Японія веде переговори щодо відкриття першого в Азії офісу звʼязків із НАТО

МЗС Японії повʼязує цю необхідність із тим, що російське вторгнення в Україну зробило світ менш стабільним.

Японія веде переговори щодо відкриття офісу звʼязків з НАТО – першого такого роду в Азії. Про це в інтервʼю CNN розповів японський міністр закордонних справ Йосімаса Хаясі.

"Ми вже ведемо перемовини, але поки що деталі не фіналізовані", – сказав він.

Міністр зазначив, що російське вторгнення в Україну робить світ менш стабільним. Він додав, що повномасштабна війна мала наслідки далеко за межами Європи, і через це Японія була змушена переглянути регіональну безпеку.

"Причина, чому ми це обговорюємо, полягає в тому, що після агресії Росії проти України світ більш нестабільний. Те, що відбувається у Східній Європі, не обмежується питанням у Східній Європі, і це безпосередньо впливає на ситуацію тут, у Тихому океані. Ось чому співпраця між нами у Східній Азії та НАТО стає... дедалі важливішою", – заявив голова МЗС Японії.

Відкриття офісу НАТО в Японії мало би величезні наслідки, оскільки війна в Україні та поглиблення розбіжностей в Азії привели до того, що такі країни, як Японія та Південна Корея, наблизилися до своїх західних партнерів і виступили єдиним фронтом проти ймовірних загроз у регіоні, як КНДР та Китай.

У США вважають, що російське вторгнення в Україну спонукало Пекін задуматися над нападом на Тайвань.