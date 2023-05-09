Міністерство юстиції США демонтує головний російський шпигунський інструмент

Російські шпигуни використовували програму у більш ніж 50 країнах.

Представники Міністерства юстиції США оголосили про вимкнення частини вдосконаленого шкідливого російського програмного забезпечення. Спецслужби РФ понад 20 років використовували його для викрадення секретної інформації із США та країн НАТО.

Про це повідомляє Politico.

“Сучасний російський еквівалент КДБ, ФСБ, розгорнув зловмисне програмне забезпечення Snake для викрадення конфіденційної інформації від урядових установ США та НАТО, оборонних компаній, міністерств закордонних справ, медіа-організацій та високотехнологічних дослідницьких установ”, - йдеться у повідомленні.

Російські шпигуни використовували програму для викрадення інтелектуальної власності та конфіденційної інформації у жертв у більш ніж 50 країнах.

“Це те, що ми вважаємо найдосконалішим зловмисним програмним забезпеченням, застосованим ФСБ, коли мова йде про шпигунські кампанії”, - сказав представник ФБР.

Зазначається, що програмне забезпечення не лише надавало російським шпигунам доступ до комп’ютерів жертв, але й дозволяло цим пристроям таємно спілкуватися один з одним і виступати в якості плацдарму для додаткової активності кремлівських шпигунів.

Багато років зловмисне програмне забезпечення Snake уникало виявлення владою США. Це сталось через використання двох власних протоколів цифрового зв’язку.

Про обережність російської операції свідчить і те, що в обвинувальному висновку було ідентифіковано лише вісім жертв шпигунської операції, які проживали в США.

Влада США розслідувала зловмисне програмне забезпечення більше 10 років, і зрештою знайшла спосіб ідентифікації та дешифрування цих повідомлень.

“У понеділок влада США використала власний цифровий інструмент під назвою Perseus, щоб змусити Snake відключитися від комп’ютерів-жертв”, - повідомляє видання.

Як і в двох попередніх справах, Міністерство юстиції використало спеціальний ордер на арешт, відомий як правило 41, щоб видалити російське шкідливе програмне забезпечення з комп’ютерів жертв у США.

Раніше повідомлялось, що посольства Росії в країнах Європи займаються радіоелектронною розвідкою за допомогою встановлених на дахах будівель дипломатичних місій антен. У такий спосіб їхні спеціальні співробітники можуть перехоплювати сигнали стільникового та захищеного супутникового зв'язку.