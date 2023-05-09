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У Пакистані колишнього прем’єра заарештували через обвинувачення у підкупі

Проти Імрана Хана зареєстровано 100 справ.

У Пакистані колишнього прем’єра заарештували через обвинувачення у підкупі
Колишній прем'єр-міністр Пакистана Імран Хан
Фото: EPA/UPG

Сили безпеки Пакистану заарештували колишнього прем'єр-міністра країни Імрана Хана через обвинувачення у підкупі .

Про це пише Reuters.

Ексвисокопосадовця затримали у Високому суді Ісламабаду. 

Справа про корупцію є однією з понад 100 справ, зареєстрованих проти нього після його усунення від влади у квітні минулого року. Він відбув чотири роки зі свого п'ятирічного терміну. У більшості випадків Хану загрожує заборона обіймати державні посади, якщо його визнають винним. Водночас національні вибори у Пакистані призначені вже на листопад.

Раніше партія Хана обіцяла посилити протести після його арешту, що, на думку аналітиків, посилить боротьбу уряду, робота якого і так загальмована економічною кризою, що поставила ядерну країну на межу дефолту.

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Попередні спроби заарештувати Хана в його будинку в Лахорі призвели до сильних сутичок між прихильниками колишнього прем’єра та правоохоронними органами.

“Політична боротьба поширена в Пакистані, де жоден прем’єр-міністр ще не пропрацював повний термін і де майже половину історії країни правили військові”, − додає Reuters.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, Імран Хан очолював уряд Пакистану з 2018 по 2022 рік. У квітні минулого року йому оголосили вотум недовіри. З того часу Хан організовує антиурядові акції протесту та намагається повернутися до влади. 24 лютого 2022, в день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Хан зустрічався з Путіним.

Коаліційний уряд Шаріфа порушив справу проти Хана в серпні 2022 року після його публічного виступу. У промові вбачають погрози поліції та судді. Також його звинуватили в тому, що він не згадував про подарунки та гроші у списку активів, зароблених від продажу подарунків, отриманих під час перебування на посаді.

У жовтні минулого року виборча комісія Пакистану дискваліфікувала Хана з Національної асамблеї за надання "неправдивої інформації" про його активи. Він назвав звинувачення безпідставними і звинуватив Шаріфа в змові зі Сполученими Штатами з метою усунути його від влади. Вашингтон відкинув звинувачення, і колишній прем’єр Пакистану ніколи не надав жодних доказів для своєї заяви.

У листопаді Хан був поранений під час стрілянини на політичному мітингу

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