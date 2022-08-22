Проти експремʼєра Пакистану почали розслідування через його публічну промову

Проти колишнього премʼєр-міністра Пакистану Імрана Хана почали розслідування за законом про боротьбу з тероризмом після його публічного виступу. У промові вбачають погрози поліції та судді.

Після оголошення обвинувачення прихильники експремʼєра оточили його будинок, аби в разі появи правоохоронців чинити спротив, пише The Guardian.

У суботу Хан мав промову в Ісламабаді. Він звинуватив поліцію в тому, що вона нібито катувала його помічника. Відповідно до правової системи Пакистану, поліція подає мировому судді так званий перший інформаційний звіт про обвинувачення. Це дозволяє запустити подальше розслідування. Як правило, правоохоронці арештовують і допитують обвинувачуваних. Звіт проти Хана включає свідчення мирового судді Алі Джаведа, який повідомив, що експремʼєр на мітингу критикував генерального інспектора пакистанської поліції та одного з суддів.

Далі Хан, як заявляється, сказав: "Приготуйтеся, ми вживатимемо заходів і проти вас. Вам усім має бути соромно".

За погрози поліції та судді Хану може загрожувати кілька років увʼязнення. Однак раніше він не був заарештований за іншими обвинуваченнями, повʼязаними з його антиурядовою кампанією. Служба нагляду за ЗМІ Пакистану заборонила каналам транслювати виступи Хана.

Хан, якому у квітні оголосили вотум недовіри, організовує антиурядові акції протесту та намагається повернутися до влади. 24 лютого 2022, в день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Хан зустрічався з Путіним.