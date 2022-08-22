Президент Сербії закликав НАТО “виконати свою роботу” в Косово

Сербія готова вжити заходів для захисту своєї меншини в частково визнаному Косово, якщо НАТО не “виконає свою роботу”.

Про це повідомляє The Associated Press.

“Ми врятуємо наш народ від переслідувань і погромів, якщо цього не захоче НАТО” сказав президент Сербії Александар Вучив, і додав, що Сербія “загнана в кут”.

Він стверджує, що “бандам” косовських албанців необхідно зупинити перехід на північ Косова, де проживає більшість косовських сербів. Втім, при цьому він не надав жодних доказів своєї претензії.

Вучич заявив, що Сербія “наполегливо працюватиме”, щоб досягти “компромісного рішення протягом наступних 10 днів”, і звинуватив косовське керівництво в тому, що воно “лише зацікавлене в ліквідації будь-яких слідів сербської держави в Косово”.

Крім того, Вучич заявив, знову бех доказів, що що уряд Косово хотів би виселити зі своєї території сербів.

Натомість очільник МВС Косово Джелал Свекла відвідав у неділю поліцейські підрозділи Косово, розташовані поблизу північного кордону з Сербією, і заявив, що він сподівається, що не буде проблем, коли нові заходи почнуть діяти 1 вересня.

“Наш спільний інтерес тут полягає в тому, що ця земля наша, і ми її не віддамо ні за що”, — сказав він.

Як раніше повідомлялось, миротворчі сили НАТО в Косово готові втрутитися, якщо стабільність між Сербією та Косово опиниться під загрозою.

Нагадаємо, в кінці липня в Косові почався новий конфлікт з етнічними сербами. Серби протестували через рішення влади частково визнаної республіки перереєструвати з 1 серпня свої транспортні засоби та ідентифікаційні картки зі сербських на косовські.

У підсумку Косово вирішило відтермінувати рішення про перереєстрацію сербських знаків для авто.