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Генеральний секретар НАТО візьме участь у саміті Кримської платформи

Виступ Столтенберга очікується 23 серпня о 14:50.

Генеральний секретар НАТО візьме участь у саміті Кримської платформи
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг візьме участь у саміті Кримської платформи, який відбудеться в онлайн-форматі 23 серпня.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на пресслужбу Північноатлантичного альянсу.

"23 серпня 2022 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг візьме участь у другому саміті Кримської платформи в онлайн-форматі", – йдеться у повідомленні.

Виступ Столтенберга очікується о 14:50 за київським часом.

Напередодні перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джеппар повідомила, що більшість лідерів країн G7 планують взяти участь у саміті.

Нагадаємо, 23 серпня 2021 року в Києві відбувся перший установчий саміт Кримської платформи за участі 46 іноземних держав та міжнародних організацій. На ньому було ухвалено декларацію, згідно з якою учасники платформи зобов'язуються не визнавати Крим російським.

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