У Spotify з’явився офіційний український плейліст з донатами для України

Один із найпопулярніших музичних стрімінгових сервісів світу Spotify створив плейліст із музикою від популярних українських виконавців, а також від виконавців з усього світу, які підтримують Україну. Про це повідомила пресслужба Spotify.

Зазначається, що мета проєкту - популяризувати українську культуру та долучити міжнародну аудиторію до регулярної підтримки України. В описі плейліста кожен слухач знайде посилання на фандрейзингову платформу країни UNITED24, ініційовану президентом.

Плейліст буде постійно оновлюватись, щотижня поповнюючись global friends of Ukraine - відомими світовими виконавцями, які популяризуватимуть проєкт серед західної аудиторії. Для цього кожен артист запише відео із закликом підписатись та задонатити, а також присвятить одну зі своїх пісень Україні, яку закріплять першою в плейлісті.

Першим до багатомільйонної аудиторії Spotify звернувся президент України.

"Шість місяців тому росія розпочала повномасштабну війну проти України. Ми вистояли, а голоси наших виконавців лунали в усьому світі. Боротьба триває, і сьогодні ми потребуємо вашої підтримки як ніколи. Дякую всім поціновувачам музики. Слухайте українську музику, поширюйте її та доєднуйтесь до нашої фандрейзингової платформи UNITED24!", - сказав Володимир Зеленський.

Створення плейліста приурочене до Дня Незалежності України, тому в його описі міститься посилання на щомісячну підтримку України через UNITED24 на символічну суму 24 $. Всі виручені кошти підуть на напрям "Медична допомога".

Нагадаємо, у травні Зеленський оголосив про запуск ініціативи United24, завдяки якій підтримати Україну можна з будь-якої точки світу. Кошти йдуть на оборону і розмінування, гуманітарну та медичну допомогу і відбудову держави.