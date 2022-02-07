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Кулеба анонсував новий саміт Кримської платформи

Участь у ньому візьмуть парламентські делегації різних країн.

Кулеба анонсував новий саміт Кримської платформи
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував проведення нового саміту Кримської платформи у серпні 2022 року. Участь у ньому візьмуть парламентські делегації різних країн.

Про це він заявив на брифінгу за підсумками зустрічі з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

"Крим теж був у нас сьогодні на порядку денному. Я поінформував Анналену про те, що в Україні в серпні пройде парламентський саміт Кримської платформи. Ми будемо чекати відповідну делегацію з Німеччини", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, 23 серпня 2021 року в Києві відбувся перший установчий саміт Кримської платформи за участі 46 іноземних держав та міжнародних організацій. На ньому було ухвалено декларацію, згідно з якою учасники платформи зобов'язуються не визнавати Крим російським.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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