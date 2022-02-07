Кабмін затвердив порядок проведення опитувань через "Дію"

Відповідні опитування не є голосуванням, передбаченим законом "Про всеукраїнський референдум", і не є виборами.

Кабінет міністрів затвердив порядок проведення опитувань "з питань державного управління у різних сферах суспільного життя" через портал "Дія" або його мобільний застосунок.

Відповідна постанова №90 від 7 лютого оприлюднена на офіційному порталі уряду.

Згідно з документом, замовляти проведення відповідних опитувань можуть Міністерства та інші органи центральної чи місцевої виконавчої влади. В опитуванні можуть брати участь користувачі "Дії" від 14 років. Організатором опитування є технічний адміністратор і власник порталу "Дія".

Водночас, зазначається, що опитування не є голосуванням, передбаченим законом "Про всеукраїнський референдум", і не є виборами, передбаченими Виборчим кодексом України, а також формою публічного громадського обговорення та/або електронних консультацій із громадськістю.

Результати опитування можуть відображатися в "Дії" за згодою їх ініціаторів, які є власниками цих результатів.

Нагадаємо, за результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 26-29 листопада, 65,9% українців негативно ставляться до можливого запровадження дистанційного голосування через інтернет. Про позитивне ставлення заявили 29% опитаних.

У листопаді під час пресмарафону президент Володимир Зеленський повідомив, що питання цифрових виборів в Україні пропрацьовують з Apple і Microsoft. Голова держави зауважив, що в разі проведення виборів у онлайні традиційний похід на дільницю ніхто не буде скасовувати.