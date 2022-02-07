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У Росії петиція про відставку Кадирова за кілька годин зібрала понад 65 тисяч підписів

Автором звернення є російський опозиціонер Ілля Яшин.

У Росії петиція про відставку Кадирова за кілька годин зібрала понад 65 тисяч підписів
Фото: instagram.com/kadyrov_95

Російський опозиційний політик Ілля Яшин у понеділок, 7 лютого, розмістив петицію з вимогою відправити у відставку главу Чечні Рамзана Кадирова.

Петиція оприлюднена на глобальній платформі петицій Change.org. На момент написання новини її підписали понад 65,6 тис. людей.

У петиції зазначається, що за 15 років Кадиров перетворив Чечню "на відокремлену державу всередині РФ", де не працюють російські закони.

"Кадиров, його найближче оточення, місцеві чиновники допускають публічні погрози на адресу журналістів, правозахисників, суддів та членів їхніх сімей. У своїй риториці вони апелюють до поняття "кровної помсти" та обіцяють відрізати голови своїм опонентам", – пише Яшин.

При цьому Кадиров сам визнає, що не зміг подолати економічні проблеми Чечні.

"Очевидно, що Рамзан Кадиров не відповідає посаді і не може бути державним службовцем. Ми вимагаємо від президента Росії підписати указ про звільнення його з посади глави Чеченської республіки", – сказано в документі.

Журналісти поставили питання про петицію речникові президента РФ Дмитру Пєскову. Той заявив, що на Change.org "знеособлене голосування, яке може накручуватися ботами" і в Кремлі до цього звернення "ставляться відповідним чином".

Рамзан Кадиров у січні назвав "пособниками терористів" сім'ю колишнього судді Верховного суду Чечні Сайді Янгулбаєва, правозахисника Ігоря Каляпіна, "Новую газету" та її журналістку Олену Мілашину, а також телеканал "Дождь". У свою чергу, депутат Держдуми від Чечні Адам Делімханов обіцяв відрізати голови Янгулбаєвим. 

У Кремлі слова Кадирова про Каляпіна та Мілашину називали "висловленням особистої думки", а оцінювати дії депутата відмовилися, зазначивши, що це функція комітету Держдуми з етики.

Після погроз Кадирова низка російських ЗМІ закликали керівництво Росії відреагувати ситуацію. Мілашина оголосила, що тимчасово виїде із країни.

Чеченський лідер не раз робив агресивні заяви стосовно України. Торік він сказав, що якщо український президент Володимир Зеленський продовжуватиме проводити антиросійську політику, то Україну необхідно буде "приєднати" до Росії.

У січні цього року Кадиров заявив, що на місці Путіна "давно забрав би Україну". У Кремлі на це порадили Кадирову балотуватися в президенти, щоб бути на його місці, і сказали, що зовнішню політику Росії визначає зараз Володимир Путін.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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