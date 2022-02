У Росії оголосили Bellingcat "іноагентом" за зв'язок із зарубіжними журналістами-розслідувачами

У Росії розслідувальний проєкт Bellingcat внесли до Реєстру засобів масової інформації, що виконують функції "іноземного агента", через його співпрацю з іноземними об'єднаннями журналістів-розслідувачів.

Про це повідомив голова правозахисної групи "Агора" Павло Чіков у своєму Telegram-каналі.

Він також опублікував фрагмент відповіді Мін'юсту РФ. У документі йдеться про те, що Bellingcat є членом міжнародної асоціації "Глобальна мережа журналістів-розслідувачів" (GIJN), зареєстрованої в США.

Крім того, проєкт співпрацює з британськими організаціями The Global Legal Action Network (GLAN) та The Independent Monitor for the Press (IMPRESS), які також підтримують проведення незалежних журналістських розслідувань.

Пізніше Чіков повідомив, що Роскомнагляд порушив адміністративну справу стосовно голландської компанії Stichting Bellingcat, яка володіє проєктом Bellingcat. Справу порушено за статтею "порушення порядку діяльності іноагенту". За нею юридичним особам загрожує штраф 500 тисяч рублів.

Міністерство юстиції РФ включило Bellingcat до Реєстру ЗМІ - "іноземних агентів" у жовтні 2021 року. Тоді проєкт за допомогою "Агори" оскаржив це рішення у суді. Цього разу судове засідання за позовом Bellingcat заплановане на 8 лютого у Замоскворецькому суді Москви.

Нагадаємо, за останні сім років Bellingcat викрив більш як півтора десятка злочинів за участю російських спецслужб. Багато з цих злочинів були скоєні за межами території РФ, переважно це замахи на життя або акти саботажу, пояснив він. За більшістю з них стоїть російська військова розвідка – так зване ГРУ.

У 2019 році Путін підписав закон, що дозволяє визнавати громадян "іноземними агентами". З квітня 2021 року в Росії також "іноагентами" оголосили цілий ряд незалежних ЗМІ, включно з "Медузою", VTimes (якому довелося закритися), "Інсайдером", телеканалом "Дождь", виданням "Важные истории", "Медіазоною".