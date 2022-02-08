Ryanair скасував продаж квитків на рейси з Харкова та Херсона

Вперше продаж був зупинений на всі рейси одразу з двох аеропортів.

Ірландська авіакомпанія Ryanair зупинила продаж квитків на всі рейси з Харкова та Херсона. При спробі забронювати переліт на найближчі дати або літню навігацію система авіакомпанії вказує, що немає доступних вильотів.

Як повідомляє галузевий портал Avianews, Ryanair планував залишити шість міжнародних маршрутів з Харкова: Будапешт, Бергамо, Вільнюс, Краків, Познань і Варшаву. З Херсона маршрутна мережа Ryanair включала Відень, Краків та Варшаву.

Видання зауважило, що в умовах COVID-19 через зміну попиту лоукостер неодноразово змінював розклад польотів в Україну, скасовував та переносив вильоти, проте вперше продаж був зупинений на всі рейси одразу з двох аеропортів.

Журналісти припускають, що авіакомпанія могла так вчинити на тлі постійних повідомлень про можливий напад Росії на Україну. Минулого тижня глава Ryanair Майкл О’Лірі заявив, що лоукостер готовий ввезти до України до 20 літаків за умови, що не буде вторгнення.

Аеропорт Харків розташований за 40 км від кордону з Росією, аеропорт Херсон — за 90 км від окупованого Криму.

У січні Ryanair скасував до березня усі рейси з Харкова. Перед цим Ryanair скасував на лютий сім напрямків з інших міст України, зокрема зі Львова – в Барі, Палермо, Турин та Братиславу; з Києва – в Бидгощ і з Херсона – у Краків і Відень.

У січні одразу чотири європейські авіакомпанії: Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, KLM, – відмовилися від нічних стоянок літаків у Києві на тлі повідомлень про ймовірне вторгнення РФ. Співробітники Lufthansa повідомили пасажирів, що переносять рейси, оскільки екіпажам небезпечно ночувати у Києві через загострення політичної ситуації. Проте офіційно в авіакомпанії заявили, що зміна вильоту літаків до Києва пов'язана із оптимізацією графіка.

Пізніше Lufthansa відновила нічну стоянку рейсу LH 1492 Франкфурт–Київ в аеропорту "Бориспіль",