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​Johnson & Johnson призупинила виробництво вакцини від коронавірусу, - ЗМІ

У компанії запевнили, що "мають мільйони готових доз у запасах".

​Johnson & Johnson призупинила виробництво вакцини від коронавірусу, - ЗМІ
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

Американська компанія Johnson & Johnson наприкінці 2021 року компанія закрила єдиний завод, що виробляє вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє The New York Times.

За словами джерел видання, знайомих з цим рішенням, завод в голландському місті Лейдені замість вакцини від ковіду виробляв експериментальний, але потенційно більш прибутковий препарат для захисту від іншого вірусу.

Зазначаєтсья, що призупинення роботи підприємства - тимчасове. Очікується, що за кілька місяців він знову почне випускати вакцину від COVID-19.

Поки невідомо, чи вплинуло це закриття на доставку вакцин, чи компанія перекрила поставки своїми запасами.

The New York Times також пише, що такі дії Johnson & Johnson "поставили в глухий кут" посадових осіб двох найважливіших клієнтів компанії - Африканського Союзу та COVAX.

Представник Johnson & Johnson Джейк Сарджент заявив що компанія продовжує постачати партії вакцини підприємствам, які розливають та пакують дози. Він також сказав, що компанія "має мільйони готових доз у запасах".

Нагадаємо, в квітні минулого року США призупиняли вакцинацію Johnson & Johnson через поодинокі випадки тромбозу.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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