В Україні за добу виявили понад 34 тисячі хворих на ковід, із них майже 4 тисячі – на Одещині

У понеділок, 7 лютого, в Україні зафіксували 34 353 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема захворювання діагностували у 3 095 дітей і 955 медпрацівників.
За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, із підтвердженими та підозрілими випадками вчора було госпіталізовано 2 168 пацієнтів. Одужали 15 193 особи, 255 людей померли.
Добова захворюваність 7 лютого сягнула майже 4 тис. випадків на Одещині. Понад 2 тисячі нових хворих на ковід виявили у Києві, Львівській та Харківській областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 2862;
- Вінницька область – 857;
- Волинська область – 1138;
- Дніпропетровська область – 1960;
- Донецька область – 1532;
- Житомирська область – 739;
- Закарпатська область – 786;
- Запорізька область – 1262;
- Івано-Франківська область – 540;
- Київська область – 1113;
- Кіровоградська область – 328;
- Луганська область – 727;
- Львівська область – 2336;
- Миколаївська область – 862;
- Одеська область – 3921;
- Полтавська область – 1264;
- Рівненська область – 1827;
- Сумська область – 1555;
- Тернопільська область – 1415;
- Харківська область – 2022;
- Херсонська область – 963;
- Хмельницька область – 1210;
- Черкаська область – 1169;
- Чернівецька область – 968;
- Чернігівська область – 997.
За весь час пандемії в Україні захворіли 4 341 790 людей, одужало від коронавірусу 3 696 285 осіб, від ускладнень ковіду померли 101 647 українців.
За даними МОЗ, минулої доби вакциновано 63 919 українців. Першу дозу отримали 19 526 людей, другу – 28 877. Додаткову дозу вкололи 543 особам, бустерну – 14 973 людям.
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 478 008 людей. З них першу дозу отримали 15 478 006 людей, дві дози – 14 809 443. Додатково щепилися 20 875 людей, бустерну дозу вкололи 474 203 людям.
Загалом проведено 30 782 527 щеплень.