В Україні за добу виявили понад 34 тисячі хворих на ковід, із них майже 4 тисячі – на Одещині

Понад 2 тисячі нових хворих – у Києві, Львівській та Харківській областях.

У понеділок, 7 лютого, в Україні зафіксували 34 353 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема захворювання діагностували у 3 095 дітей і 955 медпрацівників.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, із підтвердженими та підозрілими випадками вчора було госпіталізовано 2 168 пацієнтів. Одужали 15 193 особи, 255 людей померли.

Добова захворюваність 7 лютого сягнула майже 4 тис. випадків на Одещині. Понад 2 тисячі нових хворих на ковід виявили у Києві, Львівській та Харківській областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 2862;

Вінницька область – 857;

Волинська область – 1138;

Дніпропетровська область – 1960;

Донецька область – 1532;

Житомирська область – 739;

Закарпатська область – 786;

Запорізька область – 1262;

Івано-Франківська область – 540;

Київська область – 1113;

Кіровоградська область – 328;

Луганська область – 727;

Львівська область – 2336;

Миколаївська область – 862;

Одеська область – 3921;

Полтавська область – 1264;

Рівненська область – 1827;

Сумська область – 1555;

Тернопільська область – 1415;

Харківська область – 2022;

Херсонська область – 963;

Хмельницька область – 1210;

Черкаська область – 1169;

Чернівецька область – 968;

Чернігівська область – 997.

За весь час пандемії в Україні захворіли 4 341 790 людей, одужало від коронавірусу 3 696 285 осіб, від ускладнень ковіду померли 101 647 українців.

За даними МОЗ, минулої доби вакциновано 63 919 українців. Першу дозу отримали 19 526 людей, другу – 28 877. Додаткову дозу вкололи 543 особам, бустерну – 14 973 людям.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 478 008 людей. З них першу дозу отримали 15 478 006 людей, дві дози – 14 809 443. Додатково щепилися 20 875 людей, бустерну дозу вкололи 474 203 людям.

Загалом проведено 30 782 527 щеплень.