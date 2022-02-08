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В Україні за добу виявили понад 34 тисячі хворих на ковід, із них майже 4 тисячі – на Одещині

Понад 2 тисячі нових хворих – у Києві, Львівській та Харківській областях.

В Україні за добу виявили понад 34 тисячі хворих на ковід, із них майже 4 тисячі – на Одещині
Фото: EPA/UPG

У понеділок, 7 лютого, в Україні зафіксували 34 353 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема захворювання діагностували у 3 095 дітей і 955 медпрацівників.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, із підтвердженими та підозрілими випадками вчора було госпіталізовано 2 168 пацієнтів. Одужали 15 193 особи, 255 людей померли.

Добова захворюваність 7 лютого сягнула майже 4 тис. випадків на Одещині. Понад 2 тисячі нових хворих на ковід виявили у Києві, Львівській та Харківській областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу: 

  • м. Київ – 2862; 
  • Вінницька область – 857; 
  • Волинська область – 1138; 
  • Дніпропетровська область – 1960; 
  • Донецька область – 1532; 
  • Житомирська область – 739; 
  • Закарпатська область – 786; 
  • Запорізька область – 1262;
  • Івано-Франківська область – 540; 
  • Київська область – 1113; 
  • Кіровоградська область – 328; 
  • Луганська область – 727; 
  • Львівська область – 2336; 
  • Миколаївська область – 862; 
  • Одеська область – 3921; 
  • Полтавська область – 1264; 
  • Рівненська область – 1827; 
  • Сумська область – 1555; 
  • Тернопільська область – 1415; 
  • Харківська область – 2022; 
  • Херсонська область – 963; 
  • Хмельницька область – 1210; 
  • Черкаська область – 1169; 
  • Чернівецька область – 968; 
  • Чернігівська область – 997.

За весь час пандемії в Україні захворіли  4 341 790 людей, одужало від коронавірусу 3 696 285 осіб, від ускладнень ковіду померли 101 647 українців.

За даними МОЗ, минулої доби вакциновано 63 919 українців. Першу дозу отримали 19 526 людей, другу – 28 877. Додаткову дозу вкололи 543 особам, бустерну – 14 973 людям.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 478 008 людей. З них першу дозу отримали 15 478 006 людей, дві дози – 14 809 443. Додатково щепилися 20 875 людей, бустерну дозу вкололи 474 203 людям.

Загалом проведено 30 782 527 щеплень.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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