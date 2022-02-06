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Коронавірус: за добу майже 28 тис. нових випадків, 109 людей померли

Одужали понад 6 тис. українців.

Коронавірус: за добу майже 28 тис. нових випадків, 109 людей померли
Фото: EPA/UPG

27 851 новий випадок COVID-19 зафіксовано в Україні за добу 5 лютого. Зокрема, захворіли 2 597 дітей та 431 медпрацівник.

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Також за минулу добу: госпіталізовано – 4 219 осіб; летальних випадків – 109; одужало – 6 089 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 284 059 осіб; одужало – 3 676 068 осіб; летальних випадків – 101 277; проведено ПЛР-тестувань – 18 563 140. 

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 2298;
  • Вінницька область – 613;
  • Волинська область – 462;
  • Дніпропетровська область – 1289;
  • Донецька область – 1032; 
  • Житомирська область – 1773;
  • Закарпатська область – 523;
  • Запорізька область – 438;
  • Івано-Франківська область – 1201;
  • Київська область – 704;
  • Кіровоградська область – 326;
  • Луганська область – 318;
  • Львівська область – 1572;
  • Миколаївська область – 1011;
  • Одеська область – 2788;
  • Полтавська область – 486;
  • Рівненська область – 1291;
  • Сумська область – 1612;
  • Тернопільська область – 1145;
  • Харківська область – 1897;
  • Херсонська область – 797;
  • Хмельницька область – 2070;
  • Черкаська область – 583;
  • Чернівецька область – 777;
  • Чернігівська область – 845.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також за добу 34 305 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 10 182 людини, другу дозу – 14 188 людей, додаткову дозу отримали 206 людей, бустерну дозу – 9 729 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 452 741 людину, з них отримали першу дозу – 15 452 739 людей, отримали дві дози – 14 772 538 людей, отримали додаткову дозу – 20 246 людей, бустерну дозу – 454 459 людей. Загалом проведено 30 699 982 щеплення.

Зазначимо, що 3 лютого був зафіксований рекордний показник у 43 778 нових випадків коронавірусу за добу.

За добу 4 лютого в Україні було виявлено 42 533 нові випадки COVID-19.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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