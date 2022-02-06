Коронавірус: за добу майже 28 тис. нових випадків, 109 людей померли

27 851 новий випадок COVID-19 зафіксовано в Україні за добу 5 лютого. Зокрема, захворіли 2 597 дітей та 431 медпрацівник.
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Також за минулу добу: госпіталізовано – 4 219 осіб; летальних випадків – 109; одужало – 6 089 осіб.
За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 284 059 осіб; одужало – 3 676 068 осіб; летальних випадків – 101 277; проведено ПЛР-тестувань – 18 563 140.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 2298;
- Вінницька область – 613;
- Волинська область – 462;
- Дніпропетровська область – 1289;
- Донецька область – 1032;
- Житомирська область – 1773;
- Закарпатська область – 523;
- Запорізька область – 438;
- Івано-Франківська область – 1201;
- Київська область – 704;
- Кіровоградська область – 326;
- Луганська область – 318;
- Львівська область – 1572;
- Миколаївська область – 1011;
- Одеська область – 2788;
- Полтавська область – 486;
- Рівненська область – 1291;
- Сумська область – 1612;
- Тернопільська область – 1145;
- Харківська область – 1897;
- Херсонська область – 797;
- Хмельницька область – 2070;
- Черкаська область – 583;
- Чернівецька область – 777;
- Чернігівська область – 845.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Також за добу 34 305 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 10 182 людини, другу дозу – 14 188 людей, додаткову дозу отримали 206 людей, бустерну дозу – 9 729 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 452 741 людину, з них отримали першу дозу – 15 452 739 людей, отримали дві дози – 14 772 538 людей, отримали додаткову дозу – 20 246 людей, бустерну дозу – 454 459 людей. Загалом проведено 30 699 982 щеплення.
Зазначимо, що 3 лютого був зафіксований рекордний показник у 43 778 нових випадків коронавірусу за добу.
За добу 4 лютого в Україні було виявлено 42 533 нові випадки COVID-19.