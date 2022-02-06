Коронавірус: за добу майже 28 тис. нових випадків, 109 людей померли

27 851 новий випадок COVID-19 зафіксовано в Україні за добу 5 лютого. Зокрема, захворіли 2 597 дітей та 431 медпрацівник.

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Також за минулу добу: госпіталізовано – 4 219 осіб; летальних випадків – 109; одужало – 6 089 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 4 284 059 осіб; одужало – 3 676 068 осіб; летальних випадків – 101 277; проведено ПЛР-тестувань – 18 563 140.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 2298;

Вінницька область – 613;

Волинська область – 462;

Дніпропетровська область – 1289;

Донецька область – 1032;

Житомирська область – 1773;

Закарпатська область – 523;

Запорізька область – 438;

Івано-Франківська область – 1201;

Київська область – 704;

Кіровоградська область – 326;

Луганська область – 318;

Львівська область – 1572;

Миколаївська область – 1011;

Одеська область – 2788;

Полтавська область – 486;

Рівненська область – 1291;

Сумська область – 1612;

Тернопільська область – 1145;

Харківська область – 1897;

Херсонська область – 797;

Хмельницька область – 2070;

Черкаська область – 583;

Чернівецька область – 777;

Чернігівська область – 845.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також за добу 34 305 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 10 182 людини, другу дозу – 14 188 людей, додаткову дозу отримали 206 людей, бустерну дозу – 9 729 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 452 741 людину, з них отримали першу дозу – 15 452 739 людей, отримали дві дози – 14 772 538 людей, отримали додаткову дозу – 20 246 людей, бустерну дозу – 454 459 людей. Загалом проведено 30 699 982 щеплення.

Зазначимо, що 3 лютого був зафіксований рекордний показник у 43 778 нових випадків коронавірусу за добу.

За добу 4 лютого в Україні було виявлено 42 533 нові випадки COVID-19.