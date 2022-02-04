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Самоізоляція хворих з підтвердженим коронавірусом має тривати щонайменше 10 днів, – Кузін

Це ж стосується безсимптомних пацієнтів.

Самоізоляція хворих з підтвердженим коронавірусом має тривати щонайменше 10 днів, – Кузін
Фото: uacrisis.org

Самоізоляція людини, у якої підтвердили коронавірус, має тривати щонайменше 10 днів. 

Про це заступник Міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін сказав під час брифінгу, повідомила пресслужба МОЗу.

Якщо з 10 дня після появи симптомів протягом трьох днів симптоми відсутні, то самоізоляцію можна завершувати.

“Разом з тим, якщо пацієнт не має симптомів хвороби, а результат тестування виявився позитивним, то самоізоляцію варто завершувати із дотриманням тієї ж норми: якщо від 10 дня протягом трьох днів відсутні симптоми”, – пояснив заступник Міністра охорони здоров’я.

Якщо людина вирішила раніше зробити ПЛР-тест і його результат виявився негативним, то самоізоляцію також можна завершувати. “Але варто пам’ятати, що таке тестування не можна проходити раніше, ніж через 10 днів від дати проведення першого тесту”, – додав Кузін.

Він також наголосив, що після завершення терміну самоізоляції додатково робити тест на COVID-19 не потрібно, але за умови, що всі терміни самоізоляції були дотримані.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили майже 44 тис. випадків COVID-19, одужали менше 10 тис. осіб. На Львівщині та Житомирщині добова захворюваність перевищила 3 тис. випадків.

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Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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