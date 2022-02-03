Ляшко перевірить особисто, чи виплачують медикам у регіонах “нові зарплати”

Нарахування “нових ринкових заробітних плат” лікарям та медсестрам у всіх закладах охорони здоров’я за січень “вже відбулося”.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко поїде в регіони перевіряти ситуацію в лікарнях.

Про це він заявив на пресконференцію, пише “Радіо Cвобода”.

“Відсьогодні особисто розпочинаю візити у заклади охорони здоров’я в регіонах країни, буду спілкуватися з кожним медпрацівником і головним лікарем. Якщо у вас у закладі інша ситуація, ніж озвучена мною (щодо заробітних плат – ред.), а також якщо ви бажаєте отримати консультацію щодо нагальних питань по заробітній платі, ви можете зателефонувати на нашу “гарячу лінію”: 0 800 60 20 21”, – заявив він.

Ляшко нагадав, що Кабінет міністрів нещодавно ухвалив нові базові оклади для медичних працівників: щонайменше 20 тисяч гривень для лікаря та 13,5 тисяч гривень для медсестри.

При цьому він підкреслив, що керівники закладів можуть платити співробітникам більше, “адже лікарні є самостійними підприємствами, які розпоряджаються коштами на власний розсуд”.

За словами Ляшка, нарахування “нових ринкових заробітних плат” медикам у всіх закладах охорони здоров’я за січень “вже відбулося”.

“Частина медичних працівників вже отримала і виплати за цими нарахуваннями. Зокрема, заробітну плату на зазначеному рівні отримали медичні працівники закладів охорони здоров’я, які фінансуються за кошторисним принципом із державного бюджету. Також майже 2 мільярди гривень НСЗУ вже перерахувала за січень закладам, які надають первинну медичну допомогу, і НСЗУ почала нараховувати аванс за лютий. Працівники цих закладів вже отримали або найближчими днями отримають обіцяні мінімум 20 тисяч гривень для лікарів і 13,5 тисяч гривень для медичних сестер”, – заявив голова МОЗ.

Минулого місяця Ляшко анонсував “покарання” керівників лікарень за недоплати лікарям і медсестрам.

Нагадаємо, 12 січня Кабмін ухвалив постанову про підвищення зарплати медикам. Постанова передбачає, що лікарі (крім інтернів) та професіонали з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоров'я, мають отримувати не менше 20 тисяч гривень.

Фахівці з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної освіти - не менше 13,5 тисяч гривень.