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За добу в Україні зафіксували 39 620 випадків ковіду

210 пацієнтів померли, одужали 9 380 осіб.

За добу в Україні зафіксували 39 620 випадків ковіду
Фото: Київрада

За минулу добу в Україні зафіксували 39 620 нових підтверджених випадків коронавірусу – найбільшу кількість за весь час. Захворіли, зокрема, 4 446 дітей та 1035 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 4 136 осіб. 210 пацієнтів померли. Одужали 9 380 осіб.

За весь час пандемії в Україні одужало – 3 650 854 особи. Від ускладнень захворювання померли 100 809 людей.

Всього було здійснено 18 308 056 ПЛР-тестувань.

Статистика в регіонах:

  • м. Київ – 2437;
  • Вінницька область – 1407;
  • Волинська область – 1352;
  • Дніпропетровська область – 2017;
  • Донецька область – 1754;
  • Житомирська область – 2933;
  • Закарпатська область – 818;
  • Запорізька область – 1043;
  • Івано-Франківська область – 2423;
  • Київська область – 1439;
  • Кіровоградська область – 308;
  • Луганська область – 840;
  • Львівська область – 2369;
  • Миколаївська область – 823;
  • Одеська область – 2982;
  • Полтавська область – 1284;
  • Рівненська область – 1986;
  • Сумська область – 1662;
  • Тернопільська область – 1644;
  • Харківська область – 1827;
  • Херсонська область – 968;
  • Хмельницька область – 2283;
  • Черкаська область – 931;
  • Чернівецька область – 975;
  • Чернігівська область – 1115.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також за минулу добу 73 195 людей було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 595 людей, другу - 27 938, додаткову - 836, бустерну - 20 826. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 396 725 людей, з них отримали першу дозу – 15 396 723 людини, дві дози – 14 700 198, додаткову - 18 728 людей, бустерну - 398 374 людини. Загалом проведено 30 514 023 щеплення.

Нагадаємо, штам коронавірусу омікрон виявили вже у 20 областях України. Стрімке поширення цього штаму спричиняє значний ріст нових випадків захворювання. За останні три тижні добова кількість випадків інфікування зросла усемеро, госпіталізацій – удвічі.

Наприкінці січня МОЗ прогнозувало збільшення кількості хворих на ковід у межах 40-60 тисяч за добу. Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький також не виключає понад 60 тис. хворих протягом кількох наступних тижнів.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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