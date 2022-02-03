За добу в Україні зафіксували 39 620 випадків ковіду

За минулу добу в Україні зафіксували 39 620 нових підтверджених випадків коронавірусу – найбільшу кількість за весь час. Захворіли, зокрема, 4 446 дітей та 1035 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 4 136 осіб. 210 пацієнтів померли. Одужали 9 380 осіб.

За весь час пандемії в Україні одужало – 3 650 854 особи. Від ускладнень захворювання померли 100 809 людей.

Всього було здійснено 18 308 056 ПЛР-тестувань.

Статистика в регіонах:

м. Київ – 2437;

Вінницька область – 1407;

Волинська область – 1352;

Дніпропетровська область – 2017;

Донецька область – 1754;

Житомирська область – 2933;

Закарпатська область – 818;

Запорізька область – 1043;

Івано-Франківська область – 2423;

Київська область – 1439;

Кіровоградська область – 308;

Луганська область – 840;

Львівська область – 2369;

Миколаївська область – 823;

Одеська область – 2982;

Полтавська область – 1284;

Рівненська область – 1986;

Сумська область – 1662;

Тернопільська область – 1644;

Харківська область – 1827;

Херсонська область – 968;

Хмельницька область – 2283;

Черкаська область – 931;

Чернівецька область – 975;

Чернігівська область – 1115.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також за минулу добу 73 195 людей було вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 23 595 людей, другу - 27 938, додаткову - 836, бустерну - 20 826. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 396 725 людей, з них отримали першу дозу – 15 396 723 людини, дві дози – 14 700 198, додаткову - 18 728 людей, бустерну - 398 374 людини. Загалом проведено 30 514 023 щеплення.

Нагадаємо, штам коронавірусу омікрон виявили вже у 20 областях України. Стрімке поширення цього штаму спричиняє значний ріст нових випадків захворювання. За останні три тижні добова кількість випадків інфікування зросла усемеро, госпіталізацій – удвічі.

Наприкінці січня МОЗ прогнозувало збільшення кількості хворих на ковід у межах 40-60 тисяч за добу. Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький також не виключає понад 60 тис. хворих протягом кількох наступних тижнів.