Невакцинованих медиків, комунальників і місцевих чиновників почали відсторонювати від роботи

Наразі обов’язковій вакцинації проти ковіду в Україні підлягають 9 категорій працівників.

Сьогодні, 31 січня, набув чинності наказ Міністерства охорони здоров’я про відсторонення від роботи нових категорій працівників, які не зробили обов’язкове для них щеплення від COVID-19.

Як нагадали у МОЗ, йдеться про співробітників:

органів місцевого самоврядування;

закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;

комунальних підприємств, установ та організацій.

"Працівники цих установ, які не отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19, мають бути відсторонені від роботи без збереження заробітної плати", – наголосили в міністерстві.

Там додали, що вимога не стосується тих людей, які мають абсолютні протипоказання до вакцинації проти COVID-19 та отримали медичний висновок для підтвердження цього.

Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням проти гострої респіраторної хвороби COVID-19 було затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я №2153 від 4 жовтня.

Згідно з ним обов’язковій вакцинації проти коронавірусної недуги в Україні підлягають працівники:

центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності;

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;

підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4.03.2015 року № 83.

Наказом № 2664 від 30 листопада 2021 року перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19, було розширено.