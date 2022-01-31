Невакцинованих медиків, комунальників і місцевих чиновників почали відсторонювати від роботи

Сьогодні, 31 січня, набув чинності наказ Міністерства охорони здоров’я про відсторонення від роботи нових категорій працівників, які не зробили обов’язкове для них щеплення від COVID-19.
Як нагадали у МОЗ, йдеться про співробітників:
- органів місцевого самоврядування;
- закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності;
- комунальних підприємств, установ та організацій.
"Працівники цих установ, які не отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19, мають бути відсторонені від роботи без збереження заробітної плати", – наголосили в міністерстві.
Там додали, що вимога не стосується тих людей, які мають абсолютні протипоказання до вакцинації проти COVID-19 та отримали медичний висновок для підтвердження цього.
Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням проти гострої респіраторної хвороби COVID-19 було затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я №2153 від 4 жовтня.
Згідно з ним обов’язковій вакцинації проти коронавірусної недуги в Україні підлягають працівники:
- центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;
- місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;
- закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності;
- підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
- установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;
- підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4.03.2015 року № 83.
Наказом № 2664 від 30 листопада 2021 року перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19, було розширено.