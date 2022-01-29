В Україні зафіксували добовий рекорд з кількості нових випадків коронавірусу

За п’ятницю, 28 січня в Україні підтвердили 37 351 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Це рекордна кількість нових випадків ковіду за добу з початку пандемії.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
Летальних випадків – 149.
Також за минулу добу госпіталізували 3 340 осіб, одужало – 7 163.
Випадків у областях за добу:
м. Київ – 2 418
Вінницька – 2 100
Волинська – 768
Дніпропетровська – 1 822
Донецька – 1 430
Житомирська – 2 214
Закарпатська – 876
Запорізька – 739
Івано-Франківська – 2 572
Київська – 1 227
Кіровоградська – 193
Луганська – 599
Львівська – 3 791
Миколаївська – 686
Одеська – 2 598
Полтавська – 915
Рівненська – 1 994
Сумська – 1 502
Тернопільська – 1 487
Харківська – 1 319
Херсонська – 813
Хмельницька – 2 186
Черкаська – 933
Чернівецька – 1 085
Чернігівська – 1 084
За весь час пандемії в Україні захворіла 4 017 961 особа, одужало 3 615 257 осіб, померла 100 031 людина і проведено 17 942 426 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я прогнозує збільшення кількості хворих на коронавірус у межах 40-60 тисяч за добу та пікові значення захворюваності вже за тиждень-два.