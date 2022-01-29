В Україні зафіксували добовий рекорд з кількості нових випадків коронавірусу

Померло вже понад 100 тисяч українців.

За п’ятницю, 28 січня в Україні підтвердили 37 351 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Це рекордна кількість нових випадків ковіду за добу з початку пандемії.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Летальних випадків – 149.

Також за минулу добу госпіталізували 3 340 осіб, одужало – 7 163.

Випадків у областях за добу:

м. Київ – 2 418

Вінницька – 2 100

Волинська – 768

Дніпропетровська – 1 822

Донецька – 1 430

Житомирська – 2 214

Закарпатська – 876

Запорізька – 739

Івано-Франківська – 2 572

Київська – 1 227

Кіровоградська – 193

Луганська – 599

Львівська – 3 791

Миколаївська – 686

Одеська – 2 598

Полтавська – 915

Рівненська – 1 994

Сумська – 1 502

Тернопільська – 1 487

Харківська – 1 319

Херсонська – 813

Хмельницька – 2 186

Черкаська – 933

Чернівецька – 1 085

Чернігівська – 1 084

За весь час пандемії в Україні захворіла 4 017 961 особа, одужало 3 615 257 осіб, померла 100 031 людина і проведено 17 942 426 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я прогнозує збільшення кількості хворих на коронавірус у межах 40-60 тисяч за добу та пікові значення захворюваності вже за тиждень-два.