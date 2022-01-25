В Україні підтвердили понад 19 тис. ковіду за добу, із них понад 2 тис. – на Львівщині

Найбільше людей захворіли у трьох західних областях і Києві.

У понеділок, 24 січня, в Україні підтвердили 19 118 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих 2 809 дітей і 594 медпрацівники.

За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора госпіталізовано із підтвердженими та підозрілими випадками 1 507 осіб. Одужали 5 863 людей, 161 пацієнт помер.

Найбільше випадків коронавірусної хвороби 24 січня підтвердили на Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Вінниччині та в Києві.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1 589;

Вінницька область – 1 207;

Волинська область – 492;

Дніпропетровська область – 574;

Донецька область – 788;

Житомирська область – 269;

Закарпатська область – 680;

Запорізька область – 462;

Івано-Франківська область – 1 387;

Київська область – 745;

Кіровоградська область – 95;

Луганська область – 387;

Львівська область – 2 299;

Миколаївська область – 306;

Одеська область – 910;

Полтавська область – 697;

Рівненська область – 809;

Сумська область – 809;

Тернопільська область – 1 164;

Харківська область – 1 038;

Херсонська область – 122;

Хмельницька область – 579;

Черкаська область – 490;

Чернівецька область – 919;

Чернігівська область – 301.

Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

За весь час пандемії в Україні захворіли 3 889 488 осіб, одужала від коронавірусу 3 591 201 людина, від ускладнень ковіду померли 99 443 українці.

Нагадаємо, минулої п’ятниці в Україні виявили майже 22,5 тис. нових хворих на ковід.

Учора МОЗ повідомило, що штам коронавірусу омікрон виявили вже у 17 областях, але наразі він не домінує в Україні. За минулий тиждень у країні було зафіксовано 110 тис. нових хворих на COVID-19. Госпіталізовано понад 15 тис. осіб, що майже на 50% менше, ніж за такої ж кількості нових випадків при штамі дельта торік восени. Наразі в медзакладах зайнято 28% виділених для хворих на COVID-19 ліжок.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко вважає, що нова хвиля коронавірусної хвороби пройде в Україні спокійніше за попередні.