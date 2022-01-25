В Україні підтвердили понад 19 тис. ковіду за добу, із них понад 2 тис. – на Львівщині

У понеділок, 24 січня, в Україні підтвердили 19 118 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих 2 809 дітей і 594 медпрацівники.
За даними пресслужби Міністерства охорони здоров’я, вчора госпіталізовано із підтвердженими та підозрілими випадками 1 507 осіб. Одужали 5 863 людей, 161 пацієнт помер.
Найбільше випадків коронавірусної хвороби 24 січня підтвердили на Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Вінниччині та в Києві.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1 589;
- Вінницька область – 1 207;
- Волинська область – 492;
- Дніпропетровська область – 574;
- Донецька область – 788;
- Житомирська область – 269;
- Закарпатська область – 680;
- Запорізька область – 462;
- Івано-Франківська область – 1 387;
- Київська область – 745;
- Кіровоградська область – 95;
- Луганська область – 387;
- Львівська область – 2 299;
- Миколаївська область – 306;
- Одеська область – 910;
- Полтавська область – 697;
- Рівненська область – 809;
- Сумська область – 809;
- Тернопільська область – 1 164;
- Харківська область – 1 038;
- Херсонська область – 122;
- Хмельницька область – 579;
- Черкаська область – 490;
- Чернівецька область – 919;
- Чернігівська область – 301.
Даних з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
За весь час пандемії в Україні захворіли 3 889 488 осіб, одужала від коронавірусу 3 591 201 людина, від ускладнень ковіду померли 99 443 українці.
Нагадаємо, минулої п’ятниці в Україні виявили майже 22,5 тис. нових хворих на ковід.
Учора МОЗ повідомило, що штам коронавірусу омікрон виявили вже у 17 областях, але наразі він не домінує в Україні. За минулий тиждень у країні було зафіксовано 110 тис. нових хворих на COVID-19. Госпіталізовано понад 15 тис. осіб, що майже на 50% менше, ніж за такої ж кількості нових випадків при штамі дельта торік восени. Наразі в медзакладах зайнято 28% виділених для хворих на COVID-19 ліжок.
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко вважає, що нова хвиля коронавірусної хвороби пройде в Україні спокійніше за попередні.