В Україні у “помаранчевій” зоні вже є 10 областей

У “помаранчевій” зоні адаптивного карантину через поширення коронавірусу в Україні станом на 22 січня перебуває 10 областей.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

Це Вінницька, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

Київ та решта регіонів – “жовті”.

Індикатор рівня захворюваності по країні становить 374 на 100 тисяч населення. Найвищий показник на Прикарпатті – 1101.

Рівень госпіталізацій через коронавірус у країні станом на 22 січня – 35,9 (показник 60 на 100 тисяч), динаміка рівня госпіталізацій – 40,6% (показник 50%).

Завантаженість ліжок з киснем – 26,2% при визначеному показнику 65%.

Нагадаємо, голова МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Івано-Франківська область наблизилася до “червоної” зони адаптивного карантину через поширення коронавірусу.

Головний санлікар області Руслан Савчук пов'язав різкий спалах ковіду на Івано-Франківщині зі встановленням рекорду України з виконання колядки.